У Богуслаева нашлась недвижимость на Лазурном побережье Франции

https://racurs.ua/n177257-u-boguslaeva-nashlas-nedvijimost-na-lazurnom-pobereje-francii.html

Ракурс

У арештованого екс-президента корпорації «Мотор Січ» В’ячеслава Богуслаєа знайшлась нерухомість на півдні Франції майже на 6 млн євро (250 млн грн).

Богуслаєв нині під вартою — СБУ підозрює його у колабораційний діяльності та пособництві державі-агресору.

Активи Богуслаєва в Україні арештовано рішенням суду. Проте не європейське майно його родини. А це не лише італійський острів, про який було відомо раніше.

Як встановили журналісти «Схеми, родина Богуслаєвих має у власності цілу низку елітної нерухомості у Франції — апартаменти та маєток на Лазуровому узбережжі.

У новому розслідуванні «Схеми» розповідають про майно, яке стало власністю членів родини Богуслаєва під час його управління українським стратегічним підприємством упродовж 34 років.

Журналісти встановили, що син Богуслаєва володіє фірмою SCI DE LA PROMENADE DES ANGLAIS, на яку записана квартира і підвальне приміщення у Ніцці на Англійській набережній вартістю 850 тис. євро.

Інша підконтрольна йому компанія — SCI BELLE EPOQUE — володіє двома апартаментами на 588 та 622 кв. м на бульварі Гюго у Ніцці. Вартість цієї нерухомості на момент купівлі — 1,32 млн євро.

В елітному житловому комплексі в муніципалітеті Вільнев-Лубе на захід від Ніцци компанія Богуслаєва-молодшого SCI DES ANGES володіє ще двома квартирами сумарною вартістю 800 тисяч євро.

Ще на одну французьку компанію (SCI SLAVA), якою Олександр Богуслаєв володіє разом із Сергієм Шинкаренком, зареєструвала на себе будинок у Ніцці. Його орієнтовна ціна 1,620 млн євро.

24 листопада СБУ повідомляла, що запобігла вивезенню за кордон елітного майна арештованого президента «Мотор Січі».

СБУ затримала активи Богуслаєва на сотні мільйонів гривень, їх намагалися приховано вивезти з України, щоб уникнути його арешту в межах кримінального провадження. Серед вилученого — раритетні автомобілі та вогнепальна зброя, а також скіфське золото і предмети античних часів та Київської Русі.