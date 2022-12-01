В Украину приехал путешественник из телешоу "Выжить любой ценой"

https://racurs.ua/n177345-v-ukrainu-priehal-puteshestvennik-iz-teleshou-vyjit-luboy-cenoy-foto.html

Ракурс

В Україні помітили ще одну зірку світового масштабу. 30 листопада в мережі опублікували фото британського телеведучого Беара Грілса. Мандрівника та телеведучого помітили на одній із заправних станцій в Україні поблизу Житомира.

Згодом «Укрзалізниця» похвалилася фото з черговим зірковим пасажиром.

Беар Гріллз — британський мандрівник, телеведучий та автор книги «Never give up» — ще один зірковий гість наших поїздів, — так підписали фото залізничники.

Гріллза, автора популярного шоу «Вижити за будь-яку ціну», на АЗС в Житомирі супроводжувала знімальна група. Судячи з опублікованих кадрів, Беар Гріллз активно спілкувався з клієнтами заправної станції та не відмовляв їм у спільних фото.

Сам британський телеведучий поки не повідомляв про мету візиту в Україну. У соцмережах припускають, що Гріллз прибув зі знімальною групою у нашу країну для того, щоб задокументувати життя мирних громадян за умов повномасштабної війни.

«Вижити за будь-яку ціну» — документально-пригодницький серіал про виживання в екстремальних умовах Його ведучий Гріллз — колишній спецпризначенець британського Special Air Service та завзятий шукач пригод.

В кожному епізоді фахівець з виживання та колишній солдат Гріллс відправляється у неймовірні подорожі до різних, диких та небезпечних, куточків Землі. При собі він зазвичай має ніж, флягу з водою, кресало, а іноді мотузку або парашут. Гріллз демонструє навички орієнтування на місцевості, способи добування їжі, споруд простого житла, пошуку води, а головне — пояснює, чому потрібно робити так і ніяк інакше.