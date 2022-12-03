США приравняли "вагнеровцев" к радикальным исламистам

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Держдепартамент США надав російській ПВК «Вагнера» статус організації, яка викликає «особливе занепокоєння».

Про це повідомляється на сайті відомства. Аналогічний статус отримали такі організації як «Талібан», «ІДІЛ — Велика Сахара», «ІДІЛ — Західна Африка» та «Боко Харам».

Надання цього статусу передбачає закон США про міжнародну релігійну свободу. Його отримують організації, а також цілі країни, які за даними влади США допускають порушення свободи віросповідання.

ПВК «Вагнера» увійшла до організацій, які викликають «особливу заклопотаність», через свою діяльність у Центральноафриканській республіці (ЦАР). Як заявив CNN неназваний представник Держдепартаменту, члени ПВК переслідувала представників релігійних меншин під час операцій проти повстанських груп.

У багатьох випадках «вагнерівці» не проводила відмінностей між озброєними елементами та звичайними цивільними особами з громад релігійних меншин. ПВК також брала участь у масових вбивствах представників народу фулані.

Бійці ПВК «Вагнера» вже рік перебувають у Малі. Вони здійснюють масові вбивства і грабують мирних жителів При цьому найманці не змогли допомогти владі країни у боротьбі з їхніми супротивниками.

У 2021 році США включили росію до країн, які викликають «особливе занепокоєння» через порушення свободи віросповідання. Державам, які потрапили до цього списку, загрожують санкції. Але, як заявили CNN у Держдепартаменті, росія вже перебуває під санкціями з інших підстав.

Наприкінці листопада джерела Bloomberg повідомили, що адміністрація президента США вивчає питання, чи слід оголосити ПВК «Вагнера» терористичною організацією. На початку грудня законопроект, який передбачає надання російській ПВК такого статусу, був внесений до Конгресу США.