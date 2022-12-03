Киев хочет снизить "потолок" цены на танкерную нефть из россии

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Ракурс

Україна хоче знизити стелю цін на російську нафту.

Гранична ціна на російську нафту, узгоджена Євросоюзом, G7 та Австралією, недостатньо низька, вважає голова Офісу президента України Андрій Єрмак. Наразі країни домовилися про стелю ціни на рівні 60 доларів за барель (159 літрів).

Знизити треба було б до 30 дол., щоб швидше знищити економіку ворога. Ми завжди досягаємо своєї мети, і економіка рф все одно буде зруйнована, а сама росія платитиме та відповідатиме за всі злочини, — написав Єрмак.

Обмеження поширюватимуться на російську нафту, яку транспортують морем. Вони мають набути чинності вже 5 грудня. У США вважають, що ці заходи дозволять скоротити найважливіше джерело доходів путіна.

3 грудня країни «Групи семи» та Австралія схвалили стелю ціни на постачання нафти з росії морським шляхом на рівні 60 дол. за барель. Про це повідомляє Reuters із посиланням на спільну заяву держав.

Обмеження цін набуде чинності 5 грудня або «дуже скоро» після цієї дати, пише агентство.

Глава офісу президента України заявив, що країни «Групи семи», Австралія та Євросоюз фактично ухвалили пропозиції міжнародної групи щодо санкцій проти росії, яку очолюють сам Єрмак та колишній посол США та Росії Майкл Макфол.

Все те, що пропонувала група Макфола-Єрмака, хоча знизити потрібно б до 30 доларів, щоб швидше знищити економіку ворога, — зазначив Єрмак.

Напередодні країни ЄС домовилися про запровадження стелі ціни на російську нафту на рівні 60 дол. за барель. Він має набути чинності з 5 грудня. Після 15 січня його регулярно переглядатимуть: він має бути як мінімум на 5% нижчим, ніж вартість російської нафти на світових ринках.

При цьому країни Балтії та Польща вимагали ще нижчої «стелі» цін на російську нафту.

росія неодноразово заявляла, що не постачатиме нафту до тих країн, які приєднаються до цінової «стелі». Москва не відмовиться від цього рішення, навіть якщо по ціновій стелі експорт буде вигіднішим, заявив 29 листопада віце-прем'єр рф Олександр Новак.