Совет ЕС согласовал ограничение цен на российскую нефть

Евросоюз ограничивает цены на российскую нефть

https://racurs.ua/n177439-sovet-es-soglasoval-ogranichenie-cen-na-rossiyskuu-neft.html

Ракурс

Рада ЄС ухвалила рішення про встановлення граничної ціни на нафту, яка експортується росією, на рівні 60 дол. США за барель.

Про це сьогодні, 3 грудня, повідомляється на сайті Європейської ради.

Сьогодні Рада прийняла рішення про встановлення граничної ціни на нафту і нафтопродукти та оливи, одержані з бітумінозних мінералів (CN code 2709 00), що походять з росії або експортуються з неї, на рівні 60 доларів США за барель, — вказані в повідомленні. — Рівень граничної ціни … почне застосовуватися з 5 грудня 2022 року.

У Раді ЄС очікують, що обмеження ціни на російську нафту матиме такі наслідки:

обмежить стрибки цін, спричинені надзвичайною кон’юнктурою ринку;

різко зменшить доходи, які росія отримала від продажу нафти після розв’язання агресивної війни проти України;

сприятиме стабілізації світових цін на енергоносії та пом’якшенню негативних наслідків для енергопостачання третіх країн.

У Раді ЄС нагадують, що 6 жовтня було ухвалене рішення про заборону морського транспортування російської нафти (з 5 грудня 2022 року) та нафтопродуктів (з 5 лютого 2023 року) до третіх країн, а також пов’язане з цим надання технічної допомоги, брокерських послуг або фінансування чи фінансової допомоги.

Рішенням Ради також запроваджено виняток із вищезазначених заборон для нафти та нафтопродуктів, що походять з Росії або експортуються з неї, та закуповуються за попередньо встановленою граничною ціною, погодженою Коаліцією щодо встановлення граничних цін, або за ціною, нижчою за неї.

Сьогоднішнє рішення встановлює рівень, на якому застосовується виняток, та запроваджує перехідний період тривалістю 45 днів для суден, що перевозять сиру нафту російського походження, придбану та завантажену на судно до 5 грудня 2022 року та вивантажену в кінцевому порту призначення до 19 січня 2023 року, — вказано в повідомленні Ради ЄС.

Оскільки гранична ціна може періодично переглядатися з метою адаптації до ринкової ситуації, також встановлюється перехідний період у 90 днів після кожної зміни граничної ціни, щоб забезпечити послідовне застосування граничної ціни всіма операторами.

Функціонування механізму граничної ціни буде переглядатися кожні два місяці з метою реагування на розвиток ситуації на ринку, і буде встановлюватися на рівні, щонайменше, на 5% нижче середньоринкової ціни на російську нафту і нафтопродукти, розрахованої на основі даних Міжнародного Енергетичного Агентства, — вказано в повідомленні.

Рада ЄС також запровадила «надзвичайне застереження», яке дозволяє транспортування нафти за ціною, що перевищує верхню межу, коли це необхідно в таких випадках: