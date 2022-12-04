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Ракурс
Пташка из "Азовстали" ответила хейтерам, набросившимся на нее после похвалы Зеленского

Пташка из «Азовстали» ответила хейтерам, набросившимся на нее после похвалы Зеленского

4 дек 2022, 15:44
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Пташка з «Азовсталі» (боєць ЗСУ Катерина Поліщук) відреагувала на хейтерські коментарі після того, як вона в Інстаграм похвалила президента Володимира Зеленського.





Які ви смішні, мої любі зрадофільчики. Поки ви воюєте проти тих, хто бореться за Україну, ми працюємо далі. Дякую все одно, що ви є. Хоч і на мою скромну думку ви глибоко помиляєтесь поселяючи розбрат в інфопросторі такої важкої війни, ви все одно мої брати і сестри, частина мого народу, за який я боротимусь до останнього подиху. Навіть попри прокляття та приниження в мою адресу. Просто прошу — не допомагайте ворогу нас перемогти, бо зараз ви це робите дуже активно, — написала захисниця «Азовсталі».

Нагадаємо, що 2 грудня Катерина Поліщук отримала орден «За мужність» III ступеня. Після чого «Пташка» написала на своїй сторінці, що захоплюється рішучістю і лідерськими якостями Зеленського.

За це деякі користувачі вилили на неї тони бруду в коментарях. Більшість цих коментарів писали люди, акаунти яких схожі на ботів.

Источник: Ракурс


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