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Лицо путина трансформировалось в "гарантии безопасности для россии". Киев ответил Макрону
Лицо путина трансформировалось в «гарантии безопасности для россии». Киев ответил Макронуhttps://racurs.ua/n177461-lico-putina-transformirovalos-v-garantii-bezopasnosti-dlya-rossii-kiev-otvetil-makronu.htmlРакурс
Київ розкритикував Макрона за ініціативу гарантій безпеки для росії. Українські посадовці, реагуючи на ініціативу Еммануеля Макрона, наполягають, що світ має отримати гарантії безпеки від рф, а не навпаки.
Зокрема, секретар РНБО Олексій Данілов розкритикував ідею надання «гарантій безпеки» росії, про які казав Макрон.
Країні-терористу та вбивці хочуть надати гарантії безпеки? Замість Нюрнбергу — підписання угоди з рф і рукостискання? Українська кров на руках путіна не завадить business as usual? Дивна логіка підкилимної дипломатії, час якої скінчився, — написав Данілов у фейсбуці 4 грудня.
За його словами, денуклеаризована й демілітаризована росія буде найкращою гарантією миру для Європи та світу.
Макрон вважає, що союзникам по НАТО треба подумати про гарантії безпеки для рф, коли та погодиться повернутися за стіл переговорів з Україною. Про це він заявив телеканалу TF1. Макрон згадав, що путін неодноразово висловлював побоювання, що «НАТО наближається до його дверей».
Макрон при цьому наголосив, що найближчим часом завдання Франції та її союзників — допомогти вистояти Україні.
Нагадаємо, що на початку червня 2022 року Макрон заявив, що вкрай важливо не принижувати росію, щоб після припинення бойових дій в Україні можна було досягти дипломатичного рішення.
У відповідь на нову заяву лідера Франції голова владної фракції «Слуга народу» Арахамія перерахував вимоги до росії, при виконанні яких Україна готова сісти за стіл переговорів:
- покинути територію України;
- виплатити репарації;
- покарати всіх воєнних злочинців;
- добровільно здати ядерну зброю
Аналітики з американського Інституту вивчення війни (ISW) заявили, що вимоги росії щодо нібито «гарантій безпеки» є частиною великої російської інформаційної операції.
Заява президента Франції посилила російську інформаційну операцію про необхідність Заходу обговорити «гарантію безпеки» для Москви. «Гарантії безпеки», які вимагає Росія, спричиняють частковий демонтаж НАТО шляхом повернення до кордонів 1997 року та надання Москві права вето на майбутнє розширення альянсу, йдеться у звіті ISW.
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