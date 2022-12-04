Лицо путина трансформировалось в «гарантии безопасности для россии». Киев ответил Макрону

Країні-терористу та вбивці хочуть надати гарантії безпеки? Замість Нюрнбергу — підписання угоди з рф і рукостискання? Українська кров на руках путіна не завадить business as usual? Дивна логіка підкилимної дипломатії, час якої скінчився, — написав Данілов у фейсбуці 4 грудня.

За його словами, денуклеаризована й демілітаризована росія буде найкращою гарантією миру для Європи та світу.

Макрон вважає, що союзникам по НАТО треба подумати про гарантії безпеки для рф, коли та погодиться повернутися за стіл переговорів з Україною. Про це він заявив телеканалу TF1. Макрон згадав, що путін неодноразово висловлював побоювання, що «НАТО наближається до його дверей».

Макрон при цьому наголосив, що найближчим часом завдання Франції та її союзників — допомогти вистояти Україні.

Нагадаємо, що на початку червня 2022 року Макрон заявив, що вкрай важливо не принижувати росію, щоб після припинення бойових дій в Україні можна було досягти дипломатичного рішення.

У відповідь на нову заяву лідера Франції голова владної фракції «Слуга народу» Арахамія перерахував вимоги до росії, при виконанні яких Україна готова сісти за стіл переговорів:

покинути територію України;

виплатити репарації;

покарати всіх воєнних злочинців;

добровільно здати ядерну зброю

Аналітики з американського Інституту вивчення війни (ISW) заявили, що вимоги росії щодо нібито «гарантій безпеки» є частиною великої російської інформаційної операції.