Причины потерь российской авиации в войне с Украиной назвала британская разведка

Причины потерь российской авиации в войне с Украиной назвали британцы. Фото:

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Бойові вильоти російської авіації над Україною під час війни значно скоротилися.

Якщо у березні 2022 року на день налічувалося до 300 вильотів, то зараз кількість вильотів скоротилася до десятків. До цього час рф втратила понад 60 літаків, включаючи ще один винищувач-бомбардувальник Су-24М FENCER і штурмовик Су-25 FROGFOOT минулого тижня. Про це 5 грудня повідомило Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Західна розвідка вважає, що скорочення літако-вильотів є результатом високої загрози, що зберігається з боку української ППО, обмежень льотного часу російських літаків і погіршення погоди.

На думку британців, російське командування, ймовірно, продовжуватиме проводити мало операцій із наземних атак через погану зимову погоду, бо ворожа тактика значною мірою залежить від візуальної ідентифікації та некерованих боєприпасів.

Нагадаємо, у ЗСУ повідомили, що росія перестала запускати іранські дрони-камікадзе через холодну погоду, бо будь-які літальні апарати, якими є саме дрони, виготовлені з пластику та з інших матеріалів, схильні до впдиву морозів та погодних умов.