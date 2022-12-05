Европейские санкции против российской нефти. Фото:

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Нафтові санкції проти російської федерації вже запрацювали.

У понеділок, 5 грудня, набуло чинності рішення Ради Європейського Союзу про ліміт ціни на російську нафту і заборону морського транспортування російської нафти до третіх країн. Встановлена гранична ціна на нафту і нафтопродукти та оливи, що походять з рф або експортуються з неї, на рівні 60 дол. за барель. Про це йдеться у повідомленні Євроради.

Також санкції забороняють транспортувати, надавати технічну допомогу, брокерські послуги або фінансування чи фінансову допомогу.

Зазначається, що функціонування механізму граничної ціни буде переглядатися кожні два місяці з метою реагування на розвиток ситуації на ринку. Стеля на російську нафту буде встановлюватися на рівні, щонайменше, на 5% нижче середньоринкової ціни на російську нафту і нафтопродукти, розрахованої на основі даних Міжнародного енергетичного агентства.

Нагадаємо, у москві заявляли, що російська федерація не продаватиме нафту по ціновій стелі, навіть якщо доведеться скоротити видобуток. Також кремль планує відмовитися від постачання нафти до країн, які введуть стелю цін на російську нафту.