Импортозамещение путина — диктатор проехался по Крымскому мосту на «мерсе»

https://racurs.ua/n177496-importozameschenie-putina-diktator-proehalsya-po-krymskomu-mostu-na-merse.html

Ракурс

путіну не змогли знайти російське авто, щоб президент рф зміг на публіку покататися Кримським мостом — до місця вибуху, що стався на ньому у жовтні.

У дмитра пєскова запитали, чому його шеф проїхав мостом на авто Mercedes, а не, наприклад, російському президентському Aurus.

Просто на місці була така машина. Щоб зайві не ганяти, на ній і поїхав, — відповів прес-секретар президента рф. Його слова цитує пропагандистське агенство ТАСС

У понеділок російські ЗМІ показали, як путін відвідав Кримський міст, що веде до окупованого півострова.

Вибухи на незаконно спорудженій московитами переправі сталися 8 жовтня 2022 року. Тоді повідомлялося про пошкодження автомобільного та залізничного полотна.

Рух мостом повністю припиняли, що зупинило потік зброї для армії рф на півдні України. Через два дні, 10 жовтня, російські війська здійснили масований ракетний обстріл усієї території України.