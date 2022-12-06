РФ может рассредоточить Ту-95 и Ту-60 после атаки беспилотников - разведка Британии

https://racurs.ua/n177515-rf-mojet-rassredotochit-tu-95-i-tu-60-posle-ataki-bespilotnikov-razvedka-britanii.html

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Росія, найімовірніше, тимчасово перекине стратегічні бомбардувальники-ракетоносці на аеродроми розосередження після вибухів на авіабазі «Енгельс» у Саратовській області та на аеродромі Дягілєво під Рязанню.

Про це йдеться у звіті Міністерства оборони Великої Британії, оприлюдненому у Твіттер.

Російське командування, ймовірно, спробує виявити і накласти жорсткі санкції на російських офіцерів, які вважаються відповідальними за допущення цього інциденту, — йдеться в повідомленні.

Важкі бомбардувальники беруть участь у ядерному стримуванні росії, а також часто використовувалися для запуску звичайних крилатих ракет по Україні. «Енгельс» є основною оперативною базою дальньої авіації росії на заході країни, де базується понад 30 бойових літаків такого класу.

Причини вибухів не підтверджені. Однак, якщо рф визнає ці інциденти навмисними атаками, вона, ймовірно, розглядатиме їх як одні з найбільш стратегічно значущих провалів у захисті сил із моменту її вторгнення в Україну, — вважає британська розвідка.

Нагадаємо, аеродром «Енгельс» розташований більш ніж за 600 км від території, контрольованої Україною.