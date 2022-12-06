Момент уничтожения подразделения вагнеровцев показали ВСУ

https://racurs.ua/n177514-moment-unichtojeniya-podrazdeleniya-vagnerovcev-pokazali-vsu-video.html

Ракурс

Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України 6 грудня у Телеграм оприлюднило відео знищення підрозділу російських солдатів з Приватної військової компанії «Вагнера».

Нагадаємо, так звана приватна армія воєнного злочинця президента росії володимира путіна ПВК «Вагнера», якою керує «кухар путіна» євген пригожин, масово набирає для війни проти України в’язнів. Військові аналітики американського «Інституту вивчення війни» (ISW) вважають, що пригожин утверджується як політична сила в росії. Він відкрито критикує російських олігархів та генералів. На думку експертів, у майбутньому «кухар путіна» може створити власну партію.