Количество российских ракет в Черном море назвали в ВМС (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n177529-kolichestvo-rossiyskih-raket-v-chernom-more-nazvali-v-vms-infografika.htmlРакурс
У Чорному морі станом на сьогодні, 6 грудня, на бойовому чергуванні перебувають 15 ворожих кораблів, серед них два носії російських крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом 12 ракет.
Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.
У Середземному морі розташовані дев’ять ворожих кораблів, серед них п’ять носіїв «калібрів» із загальним залпом 76 ракет.
В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні два кораблі.
Зазначається, що за добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою, котра з'єднує Чорне та Азовське мора, не здійснило жодне з суден.
рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря, — наголошують у ВМС.