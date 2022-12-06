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Ракурс
Российские ракеты в Черном море продолжают угрожать Украине, фото: hippopx

Количество российских ракет в Черном море назвали в ВМС (ИНФОГРАФИКА)

6 дек 2022, 18:01
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У Чорному морі станом на сьогодні, 6 грудня, на бойовому чергуванні перебувають 15 ворожих кораблів, серед них два носії російських крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом 12 ракет.





Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.

У Середземному морі розташовані дев’ять ворожих кораблів, серед них п’ять носіїв «калібрів» із загальним залпом 76 ракет.

В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні два кораблі.

Зазначається, що за добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою, котра з'єднує Чорне та Азовське мора, не здійснило жодне з суден.

рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря, — наголошують у ВМС.

Источник: Ракурс


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