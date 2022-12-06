Российские ракеты в Черном море продолжают угрожать Украине, фото: hippopx

https://racurs.ua/n177529-kolichestvo-rossiyskih-raket-v-chernom-more-nazvali-v-vms-infografika.html

Ракурс

У Чорному морі станом на сьогодні, 6 грудня, на бойовому чергуванні перебувають 15 ворожих кораблів, серед них два носії російських крилатих ракет «Калібр» із загальним залпом 12 ракет.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.

У Середземному морі розташовані дев’ять ворожих кораблів, серед них п’ять носіїв «калібрів» із загальним залпом 76 ракет.

В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні два кораблі.

Зазначається, що за добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою, котра з'єднує Чорне та Азовське мора, не здійснило жодне з суден.