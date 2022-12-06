В британского короля бросили яйцо, вероятного злоумышленника задержали

Король Британии Чарльз III в Лутоне, фото: Associated Press

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Ракурс

У Великій Британії поліція англійського графства Бедфордшир затримала 20-річного чоловіка, котрий, як стверджується, намагався кинути яйце в короля Чарльза ІІІ.

Про це повідомляє агентство Associated Press.

Зазначається, що інцидент стався, коли король зустрічався з представниками громадськості біля ратуші в місті Лутон, розташованому за 46 км на північ від Лондона. Після того, як у Чарльза III було, ймовірно, кинуте яйце, охорона відвела його в інше місце, де він продовжив рукостискання із представниками громадськості.

Минулого місяця 23-річний чоловік був заарештований після того, як Чарльза і його дружину королеву-консорт Каміллу під час візиту в Йорк, що на півночі Англії, закидали яйцями.

Тоді під час публічного заходу зловмисник кинув у них три яйця, але всі вони не влучили. Видання The Guardian повідомляло, що чоловік вигукував: «Ця країна була побудована на крові рабів». Натомість присутні люди почали скандувати «Боже, бережи короля» та «Ганьба» на адресу нападника.

Пізніше нападник був звільнений під заставу.

З часу смерті королеви Британії Єлизавети II у вересні, новий король багато подорожує по Британії. Так у Лутоні він мав відвідати кілька об'єктів, зокрема транзитну станцію і сикхський молитовний будинок.

Джерело: Associated Press, The Guardian