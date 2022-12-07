Россияне готовят контрнаступление на Луганском направлении, считают украинские военные

https://racurs.ua/n177558-rossiyane-gotovyat-kontrnastuplenie-na-luganskom-napravlenii-schitaut-ukrainskie-voennye.html

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У Збройних силах України (ЗСУ) стверджують, що росіяни готують контрнаступ на Луганському напрямку.

На Луганському напрямку, елементом якого є і Куп’янський, готують контрнаступальну операцію, але ми про це знаємо, ми відстежуємо їхні дії та активно цьому протидіємо — у районі Сватового та інших районів, де вони намагаються контратакувати, — повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

Спікер Східного угруповання військ наголосив, що ситуація складна, але контрольована, і вона суттєво відрізняється від ситуації на Авдіївському та Бахмутському напрямків, де росіяни давно зосередили «величезну кількість» своїх сил та засобів, щодня проводять десятки штурмів, застосовуючи всі види ствольної артилерії, реактивні системи залпового вогню, авіацію — штурмову, армійську, ударні гелікоптери Ка-52.

Раніше американський Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що українські сили продовжать контрнаступні операції взимку.

Українські офіційні особи дали зрозуміти, що українські сили планують продовжувати контрнаступальні операції взимку, щоб закріпити недавні військові успіхи і не дозволити російським військам перехопити ініціативу на полі бою, — вважають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Офіційний представник Східного угруповання військ Череватий заявив 4 грудня, що замерзлий ґрунт дозволить важкій колісній та гусеничній техніці просуватися вперед, і що українські сили готують таку техніку до зимових операцій. При цьому, за його словами, погано підготовлені мобілізовані російські військові та новобранці ПВК «Вагнера», набрані в російських в’язницях з-поміж ув’язнених, не готові до бойових дій взимку.

Аналітики Інституту вважають, що високопосадовці урядовців США помилково визначають оптимальне вікно можливостей для посилення контрнаступу України як весну, а не зиму, попри заяви українських офіційних осіб про протилежне.

Здатність України утримати військову ініціативу залежить від того, чи продовжать українські сили активні контрнаступні операції цієї зими.

рф втратила ініціативу в Україні влітку після кульмінації настання на Донбасі. Українські сили захопили та утримують ініціативу з серпня 2022 року і відтоді провели низку успішних контрнаступних операцій.

Україна звільнила більшу частину Харківської області у вересні, Херсон у листопаді, і зараз створює умови для нового наступу ЗСУ в інших місцях цієї зими.

Українська кампанія розроблена таким чином, щоб позбавити росію ініціативи та звільнити більше захоплених рф територій України.

Погодні умови взимку 2023 року, ймовірно, визначатимуть тимчасові рамки для ведення Україною бойових дій для того, щоб продовжувати серію оперативних успіхів із мінімальними паузами.

З наближенням сильних морозів наприкінці грудня українські сили знову зможуть використовувати погодні умови у своїх інтересах, оскільки зима — найкращий сезон для бойових дій за участю механізованих підрозділів.

Якщо союзники та партнери України не підтримають українські сили у проведенні цієї зими великомасштабних рішучих контрнаступних операцій, тоді здатність ЗСУ вести маневрені бойові дії буде обмежена принаймні до закінчення сезону весняного бездоріжжя у березні 2023 року.

Такий розвиток подій, швидше за все, позбавить Україну набраної нею переваги і дасть російським силам цінне відстрочення на три-чотири місяці, щоб відновитися та краще підготуватися до бойових дій.