Папе Римскому подарили крест с фрагментом ракеты, которую достали из тела раненой девочки

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Мер Львова Садовий зустрівся з Папою Римським і передав йому хрест з осколком російської ракети, витягнутим з тіла тринадцятирічної дівчинки Насті.

Цей хрест, зазначив Садовий, — «символ перемоги добра і правди», він «поранений осколком російської ракети. Поранений, але НЕЗЛАМНИЙ, як усі українці».

Глава католицької церкви благословив хрест, і тепер він подорожуватиме церквами по світу, щоб закликати всіх вірних молитись за Україну. Ще один такий хрест залишиться в нього, щоб кожного дня нагадувати про ціну, яку платять українці за правду та свободу, — розповів мер Львова.

Крім того, Папа Римський Франциск 7 грудня порівняв війну росії проти України з «операцією Рейнгард», повідомляють Vatican News і Reuters. Це акція знищення нацистами польських євреїв під час Другої світової війни.

У понеділок Центр католицько-єврейських відносин Люблінського католицького університету вшановував річницю «операції Рейнгард». Під час Другої світової війни це призвело до знищення майже двох мільйонів людей, переважно єврейського походження. Історія повторюється. Бачимо зараз, що діється в Україні, — сказав Франциск.

Понтифік зазначив, що «згадка цих жахливих подій має пробудити у всіх прагнення та вчинки на користь миру». Крім цього, Папа Римський закликав молитися за Україну.

Просимо Богородицю бути розрадою для тих, хто переживає випробування брутальністю війни, особливо — для багатостраждальної України. Молімося за цей народ-мученик, який багато страждає, — сказав понтифік.

Операція «Рейнгард» («Рейнгардт») — кодова назва державної програми Третього рейху щодо систематичного винищення євреїв і ромів в генерал-губернаторстві. З липня 1942 року по жовтень 1943 року у таборах Белжец, Собібор і Треблінка було вбито понад 2 млн євреїв і близько 50 тис. ромів.