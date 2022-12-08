Российские ракеты из Черного моря продолжают угрожать Украине, фото: Lb.ua

https://racurs.ua/n177589-kolichestvo-rossiyskih-raket-v-chernom-more-nazvali-v-vms-infografika.html

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У Чорному морі росія станом на сьогодні, 8 грудня, розмістила на бойовому чергуванні 13 кораблів. Серед них один носій крилатих ракет «Калібр», загальний залп якого становить чотири ракети.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.

У Середземному морі перебувають дев’ять кораблів ворога, серед них п’ять носіїв «калібрів» із загальним залпом 76 ракет.

В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні два корабля.

Зазначається, що за добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою, яка сполучає Чорне на Азовське моря, здійснили:

до Азовського моря — 25 суден, з них дев’ять суден рухалось з протоки Босфор;

до Чорного моря — 12 суден, з них три судна продовжило рух у напрямку протоки Босфор.