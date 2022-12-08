Казахстан и Узбекистан отказались от газового союза с россией

https://racurs.ua/n177608-kazahstan-i-uzbekistan-otkazalis-ot-gazovogo-souza-s-rossiey.html

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Казахстан і Узбекистан відмовилися від пропозиції росії щодо створення газового союзу. Зокрема, міністр енергетики Узбекистану Журабек Мірзамахмудов засудив пропозицію рф щодо «газового союзу» за участю рф, Казахстану та Узбекистану і заявив, що Ташкент не погодиться на політичні умови, які поставили б під загрозу національні інтереси.

Навіть якщо буде укладено газову угоду з росією, це не означає союз. Йдеться про технічний контракт, який передбачає постачання російського газу трубопроводом через Казахстан, — вказав міністр.

Зараз Узбекистан веде переговори про закупівлю газу та електроенергії із сусідніх країн, «але не через якийсь альянс чи союз».

Казахстан також заявив, що не дозволить використовувати свою територію для обходу санкцій. Ці позиції не змінилися, і використовуватимуться для оцінки будь-яких потенційних нових ініціатив, — заявив заступник очільника МЗС Казахстану Роман Василенко.

Нагадаємо, на думку експертів, створення «газового союзу» дало б змогу кремлю заробляти на продажі газу в обхід санкцій, запроваджених проти росії у відповідь на її вторгнення в Україну. Напередодні Єврокомісія оголосила дев’ятий пакет санкцій проти росії.