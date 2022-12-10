Военные объекты российских оккупантов в Крыму. Фото: «Радио свобода»

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Військові об'єкти російської федерації в окупованому Криму порахували журналісти.

Медійники вивчили супутникові знімки Planet Labs і нарахували 10 діючих військових аеродромів та два авіазаводи на території півострова. На кожному є склади з боєприпасами та ємності з паливно-мастильними матеріалами, які при вибуху лише посилюють руйнівний ефект. Також знайдено військові бази, аеродроми, місця розташування ППО та кораблі чорноморського флоту рф. Загалом було проаналізовано 150 військових об'єктів. Про це 10 грудня повідомляє «Радіо Свобода».

У Севастопольському порту, який є одним із головних військових об'єктів в Криму, журналісти ідентифікували великі десантні кораблі (проектів 1135, 1171, 775), патрульні кораблі (22160), ракетні катери (проектів 1239, 1241). Також виявлено крейсер (проекту 11356), який є або флагманом чорноморського флоту рф «Адміралом Макаровим», або ж його аналогом «Адміралом Ессеном».

А біля бухти «Голландія» зафіксували частину ракетних суден, з яких рф запускає по Україні ракети «Калібр». А військові експерти розповіли журналістам, що крилаті ракети росіяни зберігають не лише в пускових шахтах корабля, але і на кримських військових складах, а тому є потенційним місцем майбутніх атак ЗСУ.

У Джанкої розташований аеродром, де розташовані російські ударні гелікоптери Ка-52, Мі-28, Мі-35 та Мі-8. Аеродром також часто приймає вантажні літаки та штурмовики Су-25.

Аеродром «Бельбек» розташований поруч із Севастополем й насамперед тут розміщені винищувачі. Зокрема, на знімках Planet Labs за 15 листопада на летовищі були помічені Су-27, Су-27 СМ, Су-34 та Міг-31.

Одне з головних авіаугруповань російської армії також розміщено на аеродромі у Гвардійському, де зосереджено штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24. Саме ці літаки рф найчастіше використовує для завдання ближніх авіаударів по українській території.

Нагадаємо, в Міністерстві оборони України заявили, що російська армія активно готується до оборони окупованого Кримського півострова, зокрема створює позиційні райони на півночі Джанкойського району.

Джерело: «Радіо Свобода»