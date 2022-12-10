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Получение Нобелевской премии, фото: Nobel Peace Center
Нобелевскую премию мира вручили правозащитникам Украины, россии и беларуси (ФОТО)https://racurs.ua/n177668-nobelevskuu-premiu-mira-vruchili-pravozaschitnikam-ukrainy-rossii-i-belarusi-foto.htmlРакурс
В Осло, столиці Норвегії, відбулася церемонія вручення цьогорічної Нобелівської премії миру.
Про це сьогодні, 10 грудня, повідомляється в офіційному Твіттер-акаунті Нобелівського центру миру,
Цьогорічну премію миру здобули спільно правозахисники з України, росії та білорусі:
- «Центр громадянських свобод» з України, представлений на церемонії головою організації Олександрою Матвійчук;
- російська організація «Меморіал», премію отримував голова її правління Ян Рачинський;
- ув’язнений білоруський активіст Алесь Біляцький, за якого премію отримувала його дружина Наталія Пінчук.
Я хочу поставити правильні запитання, щоб ми могли почати шукати відповіді. Як ми можемо зробити права людини знову актуальними?, — наголосила Матвійчук у виступі під час отримання премії.
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