Отримання Нобелівської премії, фото: Nobel Peace Center

https://racurs.ua/ua/n177668-nobelivsku-premiu-myru-vruchyly-pravozahysnykam-ukrayiny-rosiyi-ta-bilorusi-foto.html

Ракурс

В Осло, столиці Норвегії, відбулася церемонія вручення цьогорічної Нобелівської премії миру.

Про це сьогодні, 10 грудня, повідомляється в офіційному Твіттер-акаунті Нобелівського центру миру,

Цьогорічну премію миру здобули спільно правозахисники з України, росії та білорусі:

«Центр громадянських свобод» з України, представлений на церемонії головою організації Олександрою Матвійчук;

російська організація «Меморіал», премію отримував голова її правління Ян Рачинський;

ув’язнений білоруський активіст Алесь Біляцький, за якого премію отримувала його дружина Наталія Пінчук.