Нобелівську премію миру розділили між білоруським політв'язнем і двома правозахисними організаціями з України та росії

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Нобелівську премію миру вручили правозахиснику з білорусі Олесю Біляцькому, російській правозахисній організації «Меморіал» та українській правозахисній організації «Центр громадянських свобод».

«Центр громадянських свобод» займався у тому числі каталогізацією російських злочинів в Україні після початку повномасштабного вторгнення.

Про це 7 жовтня повідомив Нобелівський комітет. Таким чином, цього року Нобелівську премію миру поділили між правозахисниками.

Розмір Нобелівської премії у 2022 році становить 10 млн шведських крон (приблизно 900 тис. дол.).

Біляцький — керівник і засновник правозахисного центру «Вясна». Він перебуває за ґратами з липня 2021 року.

Біляцький був одним з ініціаторів демократичного руху, який виник у білорусі в середині 1980-х років. Він присвятив своє життя справі демократії та миру у своїй країні.

У 1996 році він створив правозахисну організацію «Весна» у відповідь на сумнівні зміни до Конституції, які надали білоруському президентові лукашенку диктаторські повноваження, — заявила представник Нобелівського комітету, представляючи лауреатів.

Український слід Нобелівської премії 2022

Центр громадянських свобод створили 30 травня 2007 року для просування цінностей прав людини, демократії та солідарності в Україні та Євразії.

З початку російського вторгнення Центр займається виявленням та документуванням воєнних злочинів росії проти українського населення.

Крім того, голова «Центру громадянських свобод» та членкиня правління фонду «Відродження» Олександра Матвійчук стала лауреаткою премії «За правильний спосіб життя». Її ще називають альтернативною Нобелівською премією.

Імена лауреатів премії «За правильний спосіб життя» оголосив 29 вересня шведський фонд Right Livelihood Award Foundation.

Матвійчук і ЦГС стали першими лауреатами цієї премії в України. Загалом, цього року фонд Right Livelihood Award Foundation розглянув 175 номінантів із 77 країн.

Як голова «Центру Громадянських Свобод» (ЦГС), Матвійчук та організація відіграють важливу роль у зміцненні українського громадянського суспільства та національних інституцій протягом понад десяти років, а також сприяють утвердженню верховенства права та дотриманню міжнародного права, — йдеться в обґрунтуванні організаторів.

Також премія вручена за роботу «з документування воєнних злочинів і порушень прав людини», що робить можливим притягнення до відповідальності воєнних злочинців рф.

Альтернативна Нобелівська премія заснована 1980 року. Її призовий фонд становить приблизно 270 тис. дол. Поповнюється він коштом добровільних пожертв.

Відзначимо, що правозахисну організацію «Меморіал» раніше закрили в росії.

Лауреати премії миру представляють громадянське суспільство у своїх країнах. Протягом багатьох років вони відстоювали право критикувати владу та захищати основні права громадян. Вони доклали визначних зусиль для документування військових злочинів, порушень прав людини та зловживань владою. Всі разом вони демонструють значущість громадянського суспільства для миру та демократії, — заявив комітет.

BREAKING NEWS:

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2022 #NobelPeacePrize to human rights advocate Ales Bialiatski from Belarus, the Russian human rights organisation Memorial and the Ukrainian human rights organisation Center for Civil Liberties. #NobelPrizepic.twitter.com/9YBdkJpDLU — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2022

2021 року Нобелівську премію миру присудили головному редактору «Нової газети» Дмитру Муратову та філіппінській журналістці, яка очолює опозиційний сайт Rapple, Марії Ресса. Їх нагородили «за зусилля щодо збереження свободи вираження думок, яка є обов’язковою умовою для демократії та миру».

Грошову частину премії Муратов перерахував благодійним організаціям. У червні 2022 року головний редактор «Нової газети» продав свою нобелівську медаль на аукціоні за 103,5 мільйона доларів. Виручені з продажу гроші були спрямовані на підтримку гуманітарної місії ЮНІСЕФ щодо надання допомоги українським дітям-біженцям та їхнім родинам.

10 жовтня Нобелівський комітет оголосить володаря премії з економіки.

Серед інших номінантів у 2022 році були президент України Володимир Зеленський, екоактивістка Грета Тунберг, опозиціонери рф і білорусі Олексій Навальний та Світлана Тихановська, а також народ України.

Нобелівська премія миру — одна з п’яти премій, заснованих згідно із заповітом Альфреда Нобеля — шведського хіміка та благодійника. Її присуджують з 1901 року. Лауреат отримує диплом, медаль та грошову винагороду.

На відміну від інших нобелівських нагород, премію миру вручають в Осло, а не в Стокгольмі, 10 грудня — в день смерті Альфреда Нобеля.