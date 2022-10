Нобелівську премію миру розділили між білоруським політв'язнем і двома правозахисними організаціями з України та росії

Нобелівську премію миру вручили правозахиснику з білорусі Олесю Біляцькому, російській правозахисній організації «Меморіал» та українській правозахисній організації «Центр громадянських свобод».

«Центр громадянських свобод» займався у тому числі каталогізацією російських злочинів в Україні після початку повномасштабного вторгнення.

Про це 7 жовтня повідомив Нобелівський комітет. Таким чином, цього року Нобелівську премію миру поділили між правозахисниками.

Розмір Нобелівської премії у 2022 році становить 10 млн шведських крон (приблизно 900 тис. дол.).

Біляцький — керівник і засновник правозахисного центру «Вясна». Він перебуває за ґратами з липня 2021 року.

Біляцький був одним з ініціаторів демократичного руху, який виник у білорусі в середині 1980-х років. Він присвятив своє життя справі демократії та миру у своїй країні.

Центр громадянських свобод створили 30 травня 2007 року для просування цінностей прав людини, демократії та солідарності в Україні та Євразії.

З початку російського вторгнення Центр займається виявленням та документуванням воєнних злочинів росії проти українського населення.

Крім того, голова «Центру громадянських свобод» та членкиня правління фонду «Відродження» Олександра Матвійчук стала лауреаткою премії «За правильний спосіб життя». Її ще називають альтернативною Нобелівською премією.

Імена лауреатів премії «За правильний спосіб життя» оголосив 29 вересня шведський фонд Right Livelihood Award Foundation.

Матвійчук і ЦГС стали першими лауреатами цієї премії в України. Загалом, цього року фонд Right Livelihood Award Foundation розглянув 175 номінантів із 77 країн.

Також премія вручена за роботу «з документування воєнних злочинів і порушень прав людини», що робить можливим притягнення до відповідальності воєнних злочинців рф.

Альтернативна Нобелівська премія заснована 1980 року. Її призовий фонд становить приблизно 270 тис. дол. Поповнюється він коштом добровільних пожертв.

Відзначимо, що правозахисну організацію «Меморіал» раніше закрили в росії.

BREAKING NEWS:

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2022 #NobelPeacePrize to human rights advocate Ales Bialiatski from Belarus, the Russian human rights organisation Memorial and the Ukrainian human rights organisation Center for Civil Liberties. #NobelPrizepic.twitter.com/9YBdkJpDLU