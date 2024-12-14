Західні лідери обговорять миротворців із Зеленським у Брюсселі – Politico

https://racurs.ua/ua/n202175-zelenskyy-obgovoryt-vvedennya-myrotvorciv-iz-lideramy-ies-u-brusseli.html

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Західні лідери обговорять ймовірне введення миротворців із Володимиром Зеленським у Брюсселі.

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Politico з посиланням на власні джерела повідомило 14 грудня, що темою обговорення на зустрічі західних лідерів у Брюсселі наступного тижня будуть можливі формати завершення війни і потенційне створення європейської миротворчої місії в Україні.

За інформацією видання, на зустрічі 18 грудня у Брюсселі будуть європейські лідери, генсек НАТО і президент України.

Лідери нібито планують обговорити можливі формати завершення війни та потенційне створення європейської миротворчої місії як одного із запобіжників від нового нападу росії на Україну.

Дискусія розпочалася на тлі тиску з боку обраного президента США Дональда Трампа щодо того, що Європа має зіграти активну роль у потенційній майбутній угоді про припинення війни, залучивши для цього свій контингент, повідомили співрозмовники.

Серед лідерів-учасників будуть канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон, президент Польщі Анджей Дуда, очільник Євроради Антоніу Кошта і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.