білорусь також має приєднатися до Євросоюзу — Зеленськийhttps://racurs.ua/ua/n196742-bilorus-takoj-maie-pryiednatysya-do-ievrosouzu-zelenskyy.htmlРакурс
білорусь у майбутньому також має стати членом Євросоюзу.
Таке переконання під час виступу на саміті голів Європейського Союзу в Брюсселі сьогодні, 27 червня, висловив президент України Володимир Зеленський, повідомляє NV.
Зеленський наголосив, що будь-яка «європейська нація, яка поділяє спільні європейські цінності, має бути частиною європейської сім’ї».
Це було б справедливим щодо України, і щодо Молдови, для людей Балкан і для Грузії. Звичайно момент Грузії настане, — вважає Зеленський.
Упевнений, що будуть рішення і щодо білорусі, тому що це також європейська нація, яка повинна бути в Європі в майбутньому, — додав він.
Зеленський сьогодні прибув до Брюсселя для участі в засіданні Європейської ради та підписання трьох безпекових угод.
Джерело: NV