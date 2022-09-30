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Зеленський фаворит Нобелівської премії миру-2022, результати оголосять у день народження путіна
Зеленський — фаворит Нобелівської премії миру-2022, результати оголосять у день народження путінаhttps://racurs.ua/ua/n175295-zelenskyy-favoryt-nobelivskoyi-premiyi-myru-2022-rezultaty-ogolosyat-u-den-narodjennya-putina.htmlРакурс
Лауреатом Нобелівської премії миру може стати Володимир Зеленський. Український президент перебуває серед фаворитів цьогорічної відзнаки.
Нобелівська премія миру у 2022 році може засудити війну в Україні, відзначити противників путіна та волонтерів.
Reuters повідомляє, що президент України наразі є фаворитом. Результати оголосять 7 жовтня в Осло — це день народження путіна.
Крім Зеленського, високий шанс також мають Світлана Тихановська з білорусі та Олексій Навальний із росії, шведська екоактивістка Ґрета Тунберг, британський телеведучий Девід Аттенборо, міністр закордонних справ Тувалу Саймон Кофе та група Frida.
Це може бути нагорода для людей всередині України — виявлення фактів, гуманітарна допомога, — сказав Reuters директор Інституту дослідження проблем миру в Осло Генрік Урдал. — Це також може бути нагородою для опозиціонерів у сусідніх країнах. Обидва [Тихановська та Навальний] критично ставилися до дій росії в Україні і обидва були рішучими прихильниками демократії та відмови від насильства у своїх країнах.
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