Зеленський фаворит Нобелівської премії миру-2022, результати оголосять у день народження путіна

https://racurs.ua/ua/n175295-zelenskyy-favoryt-nobelivskoyi-premiyi-myru-2022-rezultaty-ogolosyat-u-den-narodjennya-putina.html

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Лауреатом Нобелівської премії миру може стати Володимир Зеленський. Український президент перебуває серед фаворитів цьогорічної відзнаки.

Нобелівська премія миру у 2022 році може засудити війну в Україні, відзначити противників путіна та волонтерів.

Reuters повідомляє, що президент України наразі є фаворитом. Результати оголосять 7 жовтня в Осло — це день народження путіна.

Крім Зеленського, високий шанс також мають Світлана Тихановська з білорусі та Олексій Навальний із росії, шведська екоактивістка Ґрета Тунберг, британський телеведучий Девід Аттенборо, міністр закордонних справ Тувалу Саймон Кофе та група Frida.