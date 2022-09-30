Зеленский – фаворит Нобелевской премии мира-2022, результаты объявят в день рождения путина

https://racurs.ua/n175295-zelenskiy-favorit-nobelevskoy-premii-mira-2022-rezultaty-obyavyat-v-den-rojdeniya-putina.html

Ракурс

Лауреатом Нобелівської премії миру може стати Володимир Зеленський. Український президент перебуває серед фаворитів цьогорічної відзнаки.

Нобелівська премія миру у 2022 році може засудити війну в Україні, відзначити противників путіна та волонтерів.

Reuters повідомляє, що президент України наразі є фаворитом. Результати оголосять 7 жовтня в Осло — це день народження путіна.

Крім Зеленського, високий шанс також мають Світлана Тихановська з білорусі та Олексій Навальний із росії, шведська екоактивістка Ґрета Тунберг, британський телеведучий Девід Аттенборо, міністр закордонних справ Тувалу Саймон Кофе та група Frida.