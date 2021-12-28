«Меморіал» закрили в Росії за спекуляції на репресіях і брехливому образі СРСР

«Меморіал» закрили в РФ за спекуляції на репресіях і брехливому образі СРСР. Фото: eadaily.com

https://racurs.ua/ua/n165006-memorial-zakryly-v-rosiyi-za-spekulyaciyi-na-represiyah-i-brehlyvomu-obrazi-srsr.html

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Міжнародну правозахисну організацію «Меморіал» закрили в Росії — Верховний суд Росії 28 грудня ліквідував цю організацію.

Представник російської генпрокуратури заявив, що «Меморіал» спотворює пам’ять про Велику Вітчизняну війну та створює брехливий образ СРСР як терористичної держави. Приводом для закриття організації начебто стали «неодноразові, грубі порушення» російських законів та інших правових актів. Раніше в РФ «Меморіал» визначили як іноземного агента. Російські закони передбачають, що «іноземні агенти» повинні маркувати усі свої матеріали відповідними позначками (приблизно так, як у нацистській Німеччині євреї мали носити спеціальні нашивки на одязі). Про це повідомляє «Інтерфакс».

Такі позови є тестом на високі цінності, що визначають життя в правовій державі. І я сподіваюся, що всі присутні в залі стануть свідченням їх торжества, — заявив адвокат Генрі Рєзнік, який представляє «Меморіал».

Раніше президент країни-агресора Володимир Путін заявив, що організація «Меморіал» начебто намагається захищати міжнародні організації, які в Росії вважають терористичними. Зокрема, представники «Меморіалу» захищають кримськотатарську групу «Хізб ут-Тахрір».

Товариство «Меморіал» створили у 1987 році. Члени товариства займалися вшануванням жертв сталінського терору, встановленням їм пам’ятників, організацією виставок та проведенням семінарів з історії репресії в СРСР. Першим головою «Меморіалу» був академік Андрій Сахаров. Члени організації неодноразово заявляли про політичні мотиви переслідування товариства.

Нагадаємо, 36 країн-членів ООН заявили, що Москва організувала на засіданні Радбезу ООН захід, щоб «висунути цинічні й необґрунтовані звинувачення на адресу держав-членів, спотворити історію у своїх власних політичних цілях, проголосити фальшивий наратив і дезінформацію про сусідні країни».

Джерело: «Інтерфакс»