«Мемориал» закрыли в РФ за спекуляции на репрессиях и лживом образе СССР. Фото: eadaily.com

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Международную правозащитную организацию «Мемориал» закрыли в России — Верховный суд России 28 декабря ликвидировал эту организацию.

Представитель российской генпрокуратуры заявил, что «Мемориал» искажает память о Великой Отечественной войне и создает лживый образ СССР как террористического государства. Поводом для закрытия организации вроде стали «неоднократные грубые нарушения» российских законов и других правовых актов. Ранее в РФ «Мемориал» определили как иностранного агента. Российские законы предусматривают, что «иностранные агенты» должны маркировать все свои материалы соответствующими пометками (примерно так, как в нацистской Германии евреи должны были носить специальные нашивки на одежде). Об этом сообщает «Интерфакс».

Такие иски являются тестом на высокие ценности, определяющие жизнь в правовом государстве. И я надеюсь, что все присутствующие в зале станут свидетельством их торжества, — заявил адвокат Генри Резник, представляющий «Мемориал».

Ранее президент страны-агрессора Владимир Путин заявил, что организация «Мемориал» якобы пытается защищать международные организации, которые в России считают террористическими. В частности, представители «Мемориала» защищают крымскотатарскую группу «Хизб ут-Тахрир».

Общество «Мемориал» создали в 1987 году. Члены общества занимались чествованием жертв сталинского террора, установлением им памятников, организацией выставок и проведением семинаров по истории репрессии в СССР. Первым председателем «Мемориала» был академик Андрей Сахаров. Члены организации неоднократно заявляли о политических мотивах преследования общества.

Напомним, 36 стран-членов ООН заявили, что Москва организовала на заседании Совбеза ООН мероприятие, чтобы «выдвинуть циничные и необоснованные обвинения в адрес государств-членов, исказить историю в своих собственных политических целях, провозгласить фальшивый нарратив и дезинформацию о соседние страны».

Источник: «Интерфакс»