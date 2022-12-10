В Мелитополе раздался ряд взрывов, скриншот видео

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Ракурс

У Мелітополі, тимчасово окупованому місті Запорізької області, пролунали понад 10 вибухів.

Про це сьогодні, 10 грудня, ввечері, у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Іван Федоров.

За його словами, вибухи було чутно в усіх районах міста.

Згодом він повідомив, що, ймовірно, горить одна із захоплених рашистами будівель.

За попередньою інформацією горить будівля Мелітопольської Християнської Церкви, яку окупанти захопили кілька місяців тому і перетворили на своє лігво для зборищ, — зазначив Федоров. — Цікаво скільки ворожих «гостей» просмажилось.

Місцеве видання РІА «Мелітополь» інформує, що потужні вибухи почали лунати приблизно о 19.40, у деяких районах міста від вібрації в будинках тремтіли вікна та стіни.

Є інформація, що прильоти були по військовій базі в районі заводу Рефма, — наголошує видання. — Інші жителі впевнені, що голосніше було в районі АЗС Маршал ближче до південної сторони. Втім, таке відчуття спричинене тим, що рашисти від страху почали запускати свою систему ППО, якою вони «нашпигували» житлові квартали.

Зазначається, що місцеві жителі жартують, що в такий спосіб ЗСУ «привітали» з днем народження місцевого гауляйтера Євгена Балицького.

Сьогодні вранці його поспішають привітати один перед одним місцеві зрадники. ЗСУ не залишилися у боргу, — зазначає видання.

Джерело: Іван Федоров, РІА «Мелітополь»