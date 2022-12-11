Шольц о путине – он невероятно жесток, но с ним надо говорить

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц, виступаючи на конференції у Потсдамі, заявив, що володимир путін, як і раніше, сповнений рішучості завоювати частини території України і ніяк не стримує прояви своєї жорстокості.

Коли б я не говорив з Путіним, щоразу він заявляв дуже чітко, що для нього це питання завоювання. Він просто хоче за допомогою насильства захопити частину території України, — цитує Шольца BBC.

З початку повномасштабного російського вторгнення в Україну в лютому Шольц став одним із західних лідерів, хто найчастіше спілкувався із російським президентом. Їхня остання телефонна розмова тривалістю в годину відбулася 2 грудня.

За словами канцлера, поки що неясно, скільки точно загинуло в Україні російських військових, проте це число може досягати 100 тис.

Ми бачили, на які звірства здатний російський президент: у Чечні, де він по суті зрівняв із землею всю країну, або в Сирії. Там просто немає жодних стримувань чи обмежень, от і все, — сказав канцлер ФРН.

Шольц також заявив, що хоча у нього з путіним діаметрально протилежні погляди, він все одно має намір продовжувати з ним спілкуватися, оскільки, за його словами, він сподівається вилучити момент, коли буде можливо «вирішити цю ситуацію».

А це неможливо, якщо не продовжувати розмовляти один з одним, — сказав Шольц.

Глава уряду Німеччини також висловився про плани свого кабінету підвищити витрати на оборону, щоб досягти необхідної статутом НАТО цифри у 2% ВВП. Він нагадав, що до об'єднання витрати ФРН на військові потреби сягали 4% ВВП.