Нефтяные санкции болезненно ударили по доходам рф. Фото: agropolit.com

https://racurs.ua/n177710-neftyanye-sankcii-boleznenno-udarili-po-dohodam-rf-bloomberg.html

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Суттєві обмеження на імпорт російської нафти до Європейського Союзу останнім часом сильно вдарило по економіці рф.

Керівництво США раніше хвилювалося, що європейські санкції проти російської нафти, які запрацювали 5 грудня, призведуть до різкого зростання цін на енергоносії. У Білому домі особливо непокоїлися за заборону на логістичні, страхові та фінансові послуги з транспортування російської нафти танкерами. Про це повідомляє Bloomberg.

Щоб пом’якшити наслідки, було запропоновано встановити верхню межу ціни на неї на рівні 60 дол. за барель. Але санкції Євросоюзу не лише не створили дефіциту нафти, а й призвели до перенасичення ринків.

Один із експертів розповів виданню, що росія втратила європейський ринок, який споживав понад 1,5 млн. барелів на день. А до кінця року рф втрачатиме ще 500 тис. барелів щодня, якщо Польща та Німеччина виконають свої зобов’язання щодо припинення імпорту нафти трубопроводами.

Також повідомляється, що на тлі нафтових санкцій впали ціни на нафту. Зокрема, наприкінці тижня нафта марки Brent продавалася за ціною, меншою ніж 77 дол. за барель, а російська нафта Urals подешевшала до майже 40 дол. за барель. Тобто продають її за собівартістю.

Нагадаємо, 5 грудня набуло чинності рішення Ради Євросоюзу про ліміт ціни на російську нафту і заборону морського транспортування російської нафти до третіх країн. Встановлена гранична ціна на нафту і нафтопродукти та оливи, що походять з рф або експортуються з неї, на рівні 60 дол. за барель.

Джерела: Bloomberg