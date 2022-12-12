путлеру нечего сказать – кремлевский дед впервые за 10 лет отменил "большую" пресс-конференцию

https://racurs.ua/n177728-putleru-nechego-skazat-kremlevskiy-ded-vpervye-za-10-let-otmenil-bolshuu-press-konferenciu.html

Ракурс

Велика прес-конференція Путіна 2022 року не відбудеться. Її 10 років проводили кожний грудень.

Про скасування традиційного спілкування зі ЗМІ 12 грудня заявив журналістам речник президента рф дмитро пєсков.

Щодо великої прес-конференції, так, до нового року її не буде. Натомість ми розраховуємо, що президент таки знайде можливість поспілкуватися з журналістами. Він робить це регулярно, зокрема під час закордонних поїздок.

На запитання про те, чи відбудеться до кінця 2022 року послання президента до федеральних зборів рф, представник Кремля відповів так:

Щодо послання треба уточнювати. Ми ще орієнтуватимемо за посланням.

Кремлівський тиран влаштовує свої шоу — великі прес-конференції — з 2001 року. Починаючи з 2012 року, їх проводили в грудні. До цього президент рф не проводив щорічну прес-конференцію лише 2005 року. Також заходи не проходили з 2009 до 2011 року, коли тривало рокірування з дмитром медведєвим, а путін обіймав посаду прем'єр-міністра рф.

Раніше джерела російського пропагандистського агентсва РБК повідомляли, що у Кремлі не вирішили, чи проводити у 2022 році «пряму лінію» президента з росіянами. За їхніми словами, при ухваленні остаточного рішення «враховуватиметься, зокрема, ситуація в зоні спеціальної військової операції» (так московитам дозволили називати їхню війну в Україні — «Ракурс»).

Після початку війни пєсков неодноразово говорив, що пряма лінія планується, але точні дати невідомі. У серпні він припустив, що її можуть об'єднати з великою прес-конференцією путіна, як це було під час пандемії 2020 року.