Вовк на цепи — ОАСК во время войны принимает тысячи сомнительных решений

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Ракурс

Окружний адмінсуд Києва навіть після відкритого вторгнення рф продовжив плодити трешові рішення на повну потужність.

Про це йдеться у новому розслідуванні Bihusinfo.

За даними цього ЗМІ, Окружний адміністративний суд міста Києва приймає тисячі сумнівних рішень і ухвал, поки під час повномасштабної війни за ним особливо ніхто не слідкує. Наприклад, стягує мільйони з державного бюджету та поновлює звільнених і люстрованих посадовців, скасовує санкції, накладені на підприємство з російським бенефіціаром, та багато іншого.

Журналісти перечитали тисячі свіжих рішень вовчого суду і переконались, що ОАСК поновлює на посадах люстрованих та схвалює мільйонні довиплати суддям. Окрім того, суддя ОАСК Аблов скасував санкції щодо фірми з російським бенефіціаром.

12 грудня комітет парламенту з правової політики підтримав ухвалення законопроєкту про ліквідацію ОАСК.

Нагадаємо, у квітні 2021 року Зеленський у відповідь на петицію вніс до Ради невідкладний закононопроект про ліквідацію ОАСК. Президент пропонує натомість створити Київський міський окружний адміністративний суд.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура у 2022 році скерувала до суду кримінальне провадження про зловживання в Окружному адміністративному суді Києва, де серед обвинувачених є голова суду Павло Вовк, його заступник Євген Аблов та ще 9 людей.

У листопаді журналісти «Схем» дослідили, хто в Україні був залучений до підготовки планів Кремля щодо спроб «юридичної легалізації» маріонеткової центральної влади, яку росія планувала встановити у Києві в разі успішного взяття української столиці військами рф у лютому-березні 2022 року.

Зокрема, за даними журналістів, ключову роль в цьому мав зіграти Окружний адміністративний суд Києва на чолі з суддею Павлом Вовком, винісши рішення на користь Віктора Януковича за двома позовами про нібито незаконне позбавлення його статусу президента України. Подача цих позовів збіглася в часі з накопиченням російських військ на кордоні України, і суд прийняв їх до розгляду, попри пропущені терміни давності.

За керівництва Вовка ОАСК ухвалив декілька резонансних рішень, наприклад, про відсторонення з посади Уляни Супрун, скасування рішення про націоналізацію «ПриватБанку» і наказу Мінкульту, що зобов’язував Київську митрополію УПЦ МП і решту організацій, пов’язаних із московською церквою, вказати у назві належність до РПЦ.