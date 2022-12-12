Комитет Рады одобрил законопроекты о ликвидации ОАСК – нардеп

https://racurs.ua/n177747-komitet-rady-odobril-zakonoproekty-o-likvidacii-oask-nardep.html

Ракурс

Ліквідація Окружного адміністративного суду Києва на часі. Правовий комітет парламенту розглянув два закони № 5369 (та № 5370) про ліквідацію ОАСК.

Про це 12 грудня написав у телеграм нардеп Ярослав Железняк.

Навіть схвалив за основу та в цілому… І навіть кажуть, що скоро в залі будуть розглядати… дуууже чекаємо, — написав Железняк.

У квітні 2021 року Зеленський у відповідь на петицію вніс до Ради невідкладний закононопроект про ліквідацію ОАСК, але його досі не розглянуто.

Президент пропонує натомість створити Київський міський окружний адміністративний суд.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерувала до суду кримінальне провадження про зловживання в Окружному адміністративному суді Києва, де серед обвинувачених є голова суду Павло Вовк, його заступник Євген Аблов та ще 9 людей.

У листопаді цього року журналісти «Схем» дослідили, хто в Україні був залучений до підготовки планів Кремля щодо спроб «юридичної легалізації» маріонеткової центральної влади, яку росія планувала встановити у Києві в разі успішного взяття української столиці військами рф у лютому-березні 2022 року.

Зокрема, за даними журналістів, ключову роль в цьому мав зіграти Окружний адміністративний суд Києва на чолі з суддею Павлом Вовком, винісши рішення на користь Віктора Януковича за двома позовами про нібито незаконне позбавлення його статусу президента України. Подача цих позовів збіглася в часі з накопиченням російських військ на кордоні України, і суд прийняв їх до розгляду, попри пропущені терміни давності.

За керівництва Вовка Окружний адміністративний суд Києва був відомий багатьма скандалами, такими як відсторонення з посади Уляни Супрун та скасування рішення про націоналізацію «ПриватБанку».