Пентагон оценил угрозу внезапной проверки белорусской армии

https://racurs.ua/n177804-pentagon-ocenil-ugrozu-vnezapnoy-proverki-belorusskoy-armii.html

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Інформацію про раптову перевірку армії білорусі оцінили у Міністерстві оборони США. У Пентагоні не бачить загроз для транскордонної безпеки з боку мінська, який оголосив проведення незапланованих навчань армії неподалік українського кордону.

Про це заявив речник американського оборонного відомства генерал Патрік Райдер під час брифінгу у вівторок.

За нашими оцінками, станом на зараз ми не спостерігаємо будь-якої загрозливої транскордонної активності з боку білорусі, — зауважив генерал на прохання прокоментувати позицію США щодо дій армії рб.

Він наголосив, що Вашингтон пильно стежить за ситуацією у регіоні, зокрема й за військовою активністю на території білорусі.

Нагадаємо, білоруський режим 13 грудня оголосив проведення раптової перевірки своєї армії. Згодом стало відомо, що вчора у прикордонних районах білорусі спостерігався рух колони збройних сил білорусі (щонайменше 25 БТРів, 30 тентових МАЗів з солдатами, МБТС «Кайман», три міномети, два бензовози, командно-штабна машина Р-145БМ, два тентових Урали, чотири Урали КУНГ, два тентових Газ- Газ-66 КУНГ, чотири бензовози, ЗіЛ-131 КУНГ, УАЗ 396, машина швидкої допомоги та дві польові кухні).

Також із залізничної станції Смолевичі в Брест рухався ешелон армії білорусії: 27 БТР, три МБТС «Кайман», 15 тентових МАЗів, сім Уралів КУНГ, Урал тентовий, два бензовози, Газ-66 КУНГ, УАЗ 396, три вантажних вагони з боєприпасами і шість пасажирських вагонів. Окрім цього, в Брест рухалися два бензовози та три цивільні трали з пасажирськими вагонами РЖД.