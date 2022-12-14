Михаил Саакашвили, фото: «Стоп.Коррупции»

https://racurs.ua/n177812-saakashvili-golodal-neskolko-chasov-detali.html

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Михайло Саакашвілі, екс-президент Грузії та колишній очільник Одеської ОДА, сьогодні, 14 грудня, проголосив голодування через відмову в організації його участі у судовому процесі в Тбілісі.

Листа з відповідною заявою Саакашвілі передав журналістам його адвокат Шалва Хачапурідзе. Про це повідомляють грузинські ЗМІ.

Екс-президент Грузії заявляв, що йому було відмовлено в участі на власному судовому процесі в Тбілісі.

Це порушення всіх грузинських та міжнародних норм, тому я змушений вдатися до крайньої форми протесту, голодування. Зрозуміло, я усвідомлюю всі ризики, враховуючи мій нинішній стан здоров’я, але голодуватиму доти, доки не отримаю твердих гарантій того, що включуся у свій процес хоча б по відеозв’язку. Є межа будь-яким глузуванням та приниженням, — йшлося в заяві Саакашвілі.

Проте через декілька годин після появи цієї заяви нові повідомлення від Саакашвілі зачитав його адвокат Вахтанг Барамашвілі. У ньому йшлося, що Саакашвілі вирішив відмовитися від голодування після того, як у ситуацію втрутилися депутати Європарламенту.

Європарламентарі категорично просять мене припинити голодування, щоб не давати приводу відповідним службам стверджувати, ніби я сам завдаю собі шкоди, — йшлося в заяві.

Саакашвілі заявив, що депутати Європарламенту обіцяють мобілізувати всі дипломатичні зусилля для забезпечення захисту його «мінімальних прав».

Я хворий не тому, що не їв спеціально, а тому, що отруєний… і багато місяців був жертвою неправильного лікування, — стверджується в листі Саакашвілі.

У середу в Тбіліському міському суді мав розпочатися процес за клопотанням адвокатів від відстрочення покарання Саакашвілі та звільнення його за станом здоров’я.

Минулого тижня засідання було відкладено, оскільки суддя дав час організувати дистанційну присутність Саакашвілі на процесі. Сьогодні грузинська пенітенціарна служба заявила, що це неможливо з технічних причин. Суддя призначив засідання на 22 грудня.

Саакашвілі вже двічі оголошував голодування:

перше тривало 50 днів — з моменту арешту 1 жовтня 2021 року до 20 листопада 2021 року;

друге тривало 20 днів — з 21 березня по 10 березня цього року.

Джерело: «Новости-Грузия», «Грузія-Онлайн»