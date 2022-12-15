Вспомнили все преступления рф - сейм Польши объявил россию "государством - спонсором терроризма"

https://racurs.ua/n177823-vspomnili-vse-prestupleniya-rf-seym-polshi-obyavil-rossiu-gosudarstvom-sponsorom-terrorizma.html

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Нижня палата Національної Асамблеї Польщі ввечері 14 грудня ухвалила резолюцію про визнання росії «країною, яка підтримує тероризм і застосовує терористичні методи».

Відповідний документ опубліковано на сайті сейму Польщі.

У резолюції сказано, що подібне рішення ухвалено на підставі того, що росія систематично порушує права людини, міжнародне право, статут ООН, а також низку інших зобов’язань.

Окремо у документі зазначаються наслідки російського вторгнення в Україну. Зокрема, сейм Польщі звинуватив росію в окупації територій України, масовій загибелі мирних жителів, атаках на цивільну інфраструктуру та воєнних злочинах, що скоюються російськими військовими, включаючи страти, тортури, викрадення, сексуалізоване насильство, мародерство та примусову депресію. Крім того, Росії ставиться в провину продовольчий і ядерний шантаж.

Крім цього, сейм Польщі визнав росію країною, яка несе відповідальність за авіакатастрофу 2014 року, коли над територією України збили малайзійський «Боїнг».

Також польські депутати визнали росію винною у краху президентського авіалайнера у Смоленську у 2010 році, внаслідок якого загинув президент Польщі Лех Качинський.

«За» ухвалення резолюції проголосував 231 депутат. Ще 226 парламентарів утрималися, зокрема, через розбіжності, спричинені пунктом про катастрофу польського літака у Смоленську.

Нагадаємо, у травні 2022 року сейм Литви оголосив росію «терористичною державою». У серпні аналогічне рішення ухвалив парламент Латвії, а в жовтні парламент Естонії назвав росію «країною спонсором тероризму».

У жовтні Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) ухвалила резолюцію про російську агресію проти України, в якій закликала членів Ради Європи визнати рф «терористичним режимом».

Наприкінці жовтня сенат (верхня палата парламенту) Польщі ухвалив резолюцію про визнання влади росії «терористичним режимом».