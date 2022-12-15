Взрывы прогремели в брянской области рф. Фото:

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Повітряна тривога в брянській області російської федерації лунала вже вдруге за цей тиждень.

У місті клинці у четвер, 15 грудня, спрацювали системи протиповітряної оборони. Губернатор брянської області олександр богомаз заявив про ракетну атаку з боку Україні й те, що всі ракети начебто бути збиті. Про це він написав у Telegramпередає «Радіо свобода».

За інформацією путінського чиновника, «внаслідок падіння уламків ракети, збитої ЗРК, було пошкоджено електропостачання села ардонь клинцівського міського округу».

Як відомо, місто клинці розташовані приблизно за 60 км від українського кордону. У цьому населеному пункті дислокується мотострілецький полк.

Нагадаємо, це вже другий випадок вибухів у клинцях за тиждень. У вівторок, 13 грудня, влада повідомляла про обстріли з боку України, заявлялося про прильоти на території військової частини.

Джерело: «Радіо свобода»