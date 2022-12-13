В россии показали последствия удара по воинской части у Клинцев

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Удари по російських містах та військових об'єктах тривають. Московити заявили про обстріл у ніч проти 13 грудня своєї військової частини біля міста Клинці у Брянській області.

У цій частині ремонтують військову техніку, яка була пошкоджена на війні з Україною. Місцева влада звинуватила в обстрілі українську армію.

Губернатор регіону Олександр Богомаз заявив, що російська протиповітряна оборона нібито збила ракету.

Сьогодні вночі ЗСУ провели обстріл території міста Клинці. Внаслідок роботи систем ППО ракета була знищена, окремі частини потрапили на територію промзони, — написав Богомаз в Telegram.

Губернатор запевняє, що потерпілих та руйнувань внаслідок імовірного удару немає. Проте у російських соцмережах та пропагандистських телеграм-каналах з’явилися відео та фото з кадрами наслідків удару по військовій частині під Клинцями.

Російські пабліки стверджують, що на території цієї військової частини ремонтують техніку, пошкоджену підрозділами ЗСУ. На оприлюднених кадрах видно велику вирву в землі глибиною декілька метрів поруч зі стоянкою техніки та будівлею на території російського військового об'єкту.

За однією з версій росіян, удар завдано балістичною ракетою «Точка-У».

Подібна ситуація вже не вперше відбувається в районі Клинців — 11 червня після потужного вибуху на військовому об'єкті сталася пожежа на стоянці з військовою технікою.