Девятый пакет санкций ЕС против россии утвержден - что в нем

https://racurs.ua/n177883-devyatyy-paket-sankciy-es-protiv-rossii-utverjden-chto-v-nem.html

Ракурс

Євросоюз у відповідь на російські удари по об'єктах критичної інфраструктури та мирного населення України посилив санкції проти росії.

Затверджений у п’ятницю, 16 грудня, дев’ятий пакет обмежень скромний у порівнянні з деякими попередніми, оскільки Європа вже розірвала майже всі зв’язки з росією, крім тих, що необхідні їй і світу більше, ніж Кремлю.

Санкційний список розширено за рахунок 200 осіб та компаній, включаючи чотири телеканали та кілька банків. Подовжився і перелік заборонених товарів та технологій подвійного призначення, на кшталт електроніки, запчастин та двигунів, у тому числі для дронів. ЄС також розширив заборону на інвестиції у гірничорудну промисловість росії.

Повних списків поки що не опубліковано, є лише повідомлення Єврокомісії про те, що дев’ятий пакет узгоджений.

Він став відповіддю на ескалацію злочинної війни росії проти України, що триває, особливо на рішення росії цілеспрямовано знищувати населення і цивільну інфраструктуру, щоб паралізувати країну в зимовий час, — йдеться в повідомленні.

З початку року Захід запровадив безпрецедентні санкції проти Кремля за вторгнення в Україну: заморозив половину валютних резервів, відмовився від імпорту російської нафти та відрізав росію від сучасних технологій, кредитів та навіть товарів розкоші.

З коаліції розвинених країн, обурених найбільшою загарбницькою війною з часів Другої світової, найповільніше санкції вводив Євросоюз, оскільки він був найближчим, багатим і ключовим ринком для росії і сильно залежав від її енергоресурсів.

В результаті від російського вугілля ЄС відмовився лише у серпні, а узгоджена ще в червні головна санкція — відмова від купівлі російської нафти — набула чинності лише 5 грудня, та й то з винятками для трубопровідних поставок.

Нафтопродукти ЄС продовжує купувати до 5 лютого 2023 року, а повністю від газу ще не відмовлявся. Щоправда, путін сам підкручує кран, і за час війни постачання з росії до ЄС скоротилося на 80%.