Генштаб ВСУ обновил информацию о потерях россии в войне. Фото:

https://racurs.ua/n177904-sotni-dvuhsotyh-genshtab-obnovil-informaciu-o-poteryah-rf-infografika.html

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Військові втрати російської федерації у війні з Україною щодня складають сотні осіб.

Зокрема, 16 грудня, були ліквідовані 420 ворожих солдатів та офіцерів, спалено п’ять танків, шість бойових броньованих машин, одну артсистему, 14 машин та збито 61 ракету. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 17 грудня орієнтовно склали:

особового складу — близько 97 тис. 690 (+420) осіб ліквідовано,

танків — 2 тис. 985 (+5) од,

бойових броньованих машин — 5 тис. 958 (+6) од,

артилерійських систем — 1 тис. 947 (+1) од,

РСЗВ — 410 (+0) од,

засоби ППО — 211 (+0) од,

літаків — 281 (+0) од,

гелікоптерів — 264 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1 тис. 648 (+0),

крилаті ракети — 653 (+61),

кораблі/катери — 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 4 тис. 577 (+14) од,

спеціальна техніка — 174 (+2).

Нагадаємо, в одному з районів Луганської області професійно спрацювали воїни 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України, які за допомогою дрона та артилерії знищили позицію російських окупантів та боєкомплект.