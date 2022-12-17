владимир путин, фото: «Первый западный»

https://racurs.ua/n177919-putin-priznal-chto-ukraincy-okazalis-silnee-chem-emu-rasskazyvalo-okrujenie-smi.html

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російський диктатор володимир путін під час зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Нафталі Бенетом у березні заявив, що українці виявилися міцнішими, «ніж мені говорили».

Про це повідомляє видання The New York Times з посиланням на двох осіб, знайомих зі змістом розмови.

Це, напевно, буде набагато складніше, ніж ми думали. Але війна йде на їхній території, а не на нашій. Ми велика країна, і у нас є терпіння, — заявив тоді путін.

Зазначається, що за словами знайомих з путіним людей, він налаштований жертвувати незліченними життями для досягнення своєї мети. Так, за інформацією видання, минулого місяця під час зустрічі з американцями представники рф намагалися передати президенту США Джо Байдену послання: незалежно від того, скільки російських солдатів буде вбито або поранено на полі бою, росія не відступить.

Джерело: The New York Times