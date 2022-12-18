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Ракурс
Последствия взрывов в Белгороде, фото: социальные сети

В российском Белгороде раздались взрывы, власти заявили о «работе ПВО» (ВИДЕО)

18 дек 2022, 13:51
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У російському місті Бєлгороді, розташованому за 40 км від кордону з Україною, сьогодні, 18 грудня, знову пролунали вибухи. За свідченнями місцевих жителів, було чути 12 сильних вибухів.





Російська влада заявила про «роботу ППО». Водночас повідомляють про чотирьох чотирьох постраждалих, яких доставили до лікарні, а у соцмережах з’явилися відео, котрі показують дим, помітний в одному із житлових кварталів.

Також у деяких будинках повибивало вікна, а у соцмережах з’явилися фото постраждалих від падіння уламків автомобілів.

Наслідки вибухів у Бєлгороді, фото: соціальні мережі

Згодом у соцмережах також з’явилося відео, яке, як стверджується, показує наслідки «прильоту по місцевій птахофабриці».

Источник: Ракурс


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