В Черном море в настоящее время нет ни одного носителя российских крылатых ракет, инфографика: ВМС ВСУ

https://racurs.ua/n177936-rossiya-ne-vyvela-v-chernoe-more-ni-odnogo-nositelya-kalibrov-vms-infografika.html

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росія станом на сьогодні, 18 грудня, розмістила на бойовому чергуванні у Чорному морі до восьми кораблів, серед них жодного носія крилатих ракет «Калібр», якими періодично обстрілюють Україну.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.

У Середземному морі перебувають дев’ять ворожих кораблів, серед них п’ять носіїв «калібрів» із загальним залпом 72 ракети.

В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні до двох кораблів.

Зазначається, що за добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою, котра з'єднує Чорне та Азовське моря, здійснили:

до Азовського моря — вісім суден, з них одне судно рухалось з протоки Босфор;

до Чорного моря — шість суден, з них два судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор.