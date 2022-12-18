россия не вывела в Черное море ни одного носителя «калибров» — ВМС (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n177936-rossiya-ne-vyvela-v-chernoe-more-ni-odnogo-nositelya-kalibrov-vms-infografika.htmlРакурс
росія станом на сьогодні, 18 грудня, розмістила на бойовому чергуванні у Чорному морі до восьми кораблів, серед них жодного носія крилатих ракет «Калібр», якими періодично обстрілюють Україну.
Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.
У Середземному морі перебувають дев’ять ворожих кораблів, серед них п’ять носіїв «калібрів» із загальним залпом 72 ракети.
В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні до двох кораблів.
Зазначається, що за добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою, котра з'єднує Чорне та Азовське моря, здійснили:
- до Азовського моря — вісім суден, з них одне судно рухалось з протоки Босфор;
- до Чорного моря — шість суден, з них два судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря, — наголошують у ВМС.