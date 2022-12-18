В Белгороде "тревожно" - власти сообщили об обстреле, соцсети - о призывах спускаться в подвалы

https://racurs.ua/n177939-v-belgorode-trevojno-vlasti-soobschili-ob-obstrele-socseti-o-prizyvah-spuskatsya-v-podvaly.html

Ракурс

Губернатор Бєлгородської області росії повідомив про загибель місцевого жителя внаслідок обстрілу.

В’ячеслав Гладков написав у телеграм, що ще одна людина отримала поранення. В самому місті чотири особи отримали поранення середньої тяжкості.

Опівдні 18 грудня влада цього регіону рф повідомила, що над містом і по околицях спрацювала система ППО. Про характер обстрілу, цілі та напрями, звідки він вівся, губернатор не розповів, однак у його повідомленні йдеться про «приліт снаряда».

За словами губернатора, у місті в мікрорайоні «Промінь» пошкоджено скло у чотирьох багатоквартирних будинках, у приватному секторі пошкоджено 14 будинків та дев’ять автомобілів, проте про характер цих пошкоджень губернатор також не розповів.

У Бєлгородському районі, за його словами, пошкоджено птахофабрику.

Baza пише про загибель двох людей. Офіційно цю інформацію не підтверджено.

Раніше в медіа з’явилися кадри з димом у житловій частині Бєлгорода, а також фотографії з вибитим склом у будинках і в машинах.

Декілька телеграм-каналів повідомили, що у місті на мобільні телефони нібито прийшли смс-повідомлення від Єдиної державної системи попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій, в яких йшлося про обстріл та необхідність спуститися у притулок чи підвал. Цю інформацію офіційно не підтвердили.