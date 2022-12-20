В энергосистеме Украины значительный дефицит мощности - Укрэнерго

https://racurs.ua/n178005-v-energosisteme-ukrainy-znachitelnyy-deficit-moschnosti-ukrenergo.html

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В енергосистемі України станом на ранок 20 грудня зберігається значний дефіцит потужності. Про це повідомляє компанія «Укренерго».

Обстріли безпілотників об'єктів магістральних мереж у центральному регіоні, які відбулися вночі 19 грудня, а також артобстріли на сході України, призвели до чергових пошкоджень енергетичної інфраструктури та погіршення ситуації з енергопостачанням, зокрема у центральному регіоні та Києві, — вказали в «Укренерого».

Там додали, що у столиці забезпечується менше половини потреби споживання, у пріоритеті — живлення критичної інфраструктури. Очікується, що сьогодні енергетики включать певне обладнання, яке дозволить підвищити рівень надійності живлення та зменшити дефіцит потужності у столичному енерговузлі.

Раніше «Укренерго» отримала виготовлене спеціально під українські потреби обладнання американської компанії Schweitzer Engineering Laboratories, загальною вартістю понад 100 тис. дол. Його встановлення дозволить відновити роботу підстанції, а з нею — стабільність енергопостачання у регіоні, який наразі потерпає від дефіциту потужності.

Нагадаємо, у зв’язку із надзвичайно складною ситуацією в енергетиці та значними пошкодженнями енергетичної інфраструктури «Укренерго» застосовує в Києві більш значні обмеження. Тому наразі без стабільного електропостачання 10 котелень столиці. За словами мера столиці Віталія Кличка, перебої з теплопостачанеям можуть виникнути у 144 житлових будинках міста. Енергетики і тепловики працюють в цілодобовому режимі.