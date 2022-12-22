россия и беларусь «сменили роли» в военном сотрудничестве - Минобороны Британии

https://racurs.ua/n178063-rossiya-i-belarus-smenili-roli-v-voennom-sotrudnichestve-minoborony-britanii.html

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У військовій співпраці росії та білорусі відбувається «зміна ролей», заявила розвідка Британії.

Йдеться про підготовку білорусами мобілізованого російського персоналу.

росія традиційно вважала білоруські війська такими, що поступаються російським силам, а їх використання як інструкторів є ознакою перенапруження російської військової системи, — наголосили в розвідці

В Міноборони Великої Британії нагадали, що 19 грудня путін вирушив до Мінська, щоб провести переговори з самопроголошеним президентом білорусі лукашенком. Під час дискусії президентів говорилося про «єдиний оборонний простір».

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 22 December 2022



Find out more about the UK government’s response: https://t.co/iZQx8cjrBg



�� #StandWithUkraine �� pic.twitter.com/PiaGNAZZKt — Ministry of Defence �� (@DefenceHQ) December 22, 2022 Хоча росія та білорусь широко розголошують розміщення російських підрозділів у білорусі, збройні сили цієї країни, ймовірно, нещодавно взяли на себе значну, але більш стриману роль у підготовці тисяч щойно мобілізованих російських резервістів, — йдеться в огляді британців.

Ймовірне використання білоруських інструкторів є спробою частково виправити брак російських військових інструкторів, багато з яких дислокуються в Україні або стали жертвами.

Хоча росія та білорусь мають великий досвід військового співробітництва, підготовка білорусами мобілізованого російського персоналу є зміною ролей.

Нагадаємо, що десятки тисяч мобілізованих в росії чоловіків перебувають нині у таборах вишколу на території білорусі. Частина з них розташована неподалік кордону з Україною.