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россия и беларусь «сменили роли» в военном сотрудничестве - Минобороны Британии

россия и беларусь «сменили роли» в военном сотрудничестве — Минобороны Британии

22 дек 2022, 10:30
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У військовій співпраці росії та білорусі відбувається «зміна ролей», заявила розвідка Британії.





Йдеться про підготовку білорусами мобілізованого російського персоналу.

росія традиційно вважала білоруські війська такими, що поступаються російським силам, а їх використання як інструкторів є ознакою перенапруження російської військової системи, — наголосили в розвідці

В Міноборони Великої Британії нагадали, що 19 грудня путін вирушив до Мінська, щоб провести переговори з самопроголошеним президентом білорусі лукашенком. Під час дискусії президентів говорилося про «єдиний оборонний простір».

Хоча росія та білорусь широко розголошують розміщення російських підрозділів у білорусі, збройні сили цієї країни, ймовірно, нещодавно взяли на себе значну, але більш стриману роль у підготовці тисяч щойно мобілізованих російських резервістів, — йдеться в огляді британців.

Ймовірне використання білоруських інструкторів є спробою частково виправити брак російських військових інструкторів, багато з яких дислокуються в Україні або стали жертвами.

Хоча росія та білорусь мають великий досвід військового співробітництва, підготовка білорусами мобілізованого російського персоналу є зміною ролей.

Нагадаємо, що десятки тисяч мобілізованих в росії чоловіків перебувають нині у таборах вишколу на території білорусі. Частина з них розташована неподалік кордону з Україною.

Источник: Ракурс


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