В США есть три разных модели прекращения войны в Украине через переговоры - WP

https://racurs.ua/n178069-v-ssha-est-tri-raznyh-modeli-prekrascheniya-voyny-v-ukraine-cherez-peregovory-wp.html

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Про те, які варіанти розглядає керівництво США для припинення війни в Україні, написало The Washington Post.

Є три різні моделі того, як могло б виглядати завершення війни шляхом переговорів, кожна з яких має прихильників в адміністрації [Байдена], — вважають у виданні.

Один із них є частиною мирного плану, запропонованого Зеленським минулого місяця. Він передбачає виведення російських військ з усієї території України, включаючи Крим і райони східного Донбасу, захоплені у 2014 році.

Другий рівень — розведення військ на лінії 2014 року. Третій рівень — це виведення військ, у тому числі з Донбасу, але не з Криму.

Як зазначає видання, Зеленський дав зрозуміти, що не підтримуватиме останні два варіанти. За словами президента України, мир може настати лише тоді, коли російські окупанти підуть з усієї окупованої території.

Високопоставлений американський чиновник сказав WP, що під час зустрічі тет-а-тет Байден хотів почути «поточні думки Зеленського щодо того, як має виглядати модель мирних переговорів», але визнав, що «наразі це свого роду академічна дискусія», оскільки немає ознак того, що росія зацікавлена в переговорах.