КНДР передала партию оружия для ЧВК «Вагнера» - Reuters

https://racurs.ua/n178090-kndr-peredala-partiu-orujiya-dlya-chvk-vagnera-reuters.html

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ПВК «Вагнера» отримала партію зброї з Північної Кореї, що свідчить про розширення ролі приватної армії воєнного злочинця володимира путіна у війні проти України.

Ми можемо підтвердити, що Північна Корея завершила початкову поставку зброї компанії Wagner, яка оплатила обладнання. Минулого місяця Північна Корея поставила піхотну зброю та ракети в росію для використання компанією Wagner, — зазначив високопоставлений американський чиновник, якого цитує видання Reuters.

За даними джерела, кількість матеріалів, доставлених Північною Кореєю, не змінить динаміку бойових дій в Україні, але США стурбовані тим, що «Північна Корея планує поставити більше військового обладнання ПВК „Вагнера“».

Американські представники вважають, що постачання зброї КНДР є прямим порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН, і вони планують підняти це питання в Радбезі.

Нагадаємо, Північна Корея відкинула звинувачення США у продажі озброєння росії для використання в війні проти українців та заявила, що ніколи не мала угод з рф щодо постачання зброї й не планує їх укладати.

Сполучені Штати розглядають різні варіанти протидії постачанню Північною Кореєю зброї рф, зокрема й додаткові санкції.