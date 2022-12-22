Путин прокомментировал поставку систем ПВО Patriot для ВСУ

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Російський президент, воєнний злочинець володимир путін назвав зенітні ракетні комплекси Patriot, які США передали Україні, «доволі старими» та заявив, що постачання їх Збройним силам України «призведе до затягування конфлікту». Також диктатор рф переконаний, що на ці американські системи «знайдеться протиотрута» і російські війська «полузають» їх.

Про це пише російське пропагандистське агентство РІА «Новости».

Ті, хто нам протистоять, виходять із того, що це нібито оборонна зброя. Ну добре. Просто матимемо це на увазі. І протиотрута завжди знайдеться. Тож ті, хто це роблять, роблять даремно. Це просто затягування конфлікту, от і все, — сказав путін.

Нагадаємо, раніше в росії назвали метою вторгнення до України «захист людей, які відчувають себе частиною російського народу».

Водночас президент Володимир Зеленський повідомив, що окрім рішення США про постачання системи протиповітряної оборони Patriot є й інші домовленості, які допоможуть Україні. У середу державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив про новий пакет військової допомоги для України на суму 1,85 млрд дол., який передбачає також передачу системи ППО Patriot.